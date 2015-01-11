Минздрав Челябинской области готов выполнить озвученные президентом индикативы

Челябинская область готова выполнить все индикативы, установленные в новом майском указе президента по направлению здравоохранение.

Напомним, практически сразу после инаугурации 7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период до 2024 года. Определены 12 приоритетных направлений, в том числе и здравоохранение. До первого октября 2018 года правительству РФ совместно с региональными властями предстоит разработать программы по этим направлениям.

В частности, за шесть лет предстоит снизить показатели смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тысячу родившихся детей).

Необходимо будет полностью ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить оптимальную доступность больниц и поликлиник, проводить профосмотры не реже одного раза в год, сократить время ожидания в очереди, упростить процедуру записи на прием.

Для достижения обозначенных целей в Челябинской области ведется работа сразу по нескольким направлениям, пояснили агентству в министерстве здравоохранения области. «Это профилактика заболеваний, как инфекционных, так и не инфекционных; развитие сети первичной медико-санитарной помощи; успешно выстроенная трехуровневая система медпомощи в родовспоможении, трансляция этого опыта и внедрение трехуровневого подхода в других сферах; развитие сети первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, сети травмоцентров; рост объема проводимой высокотехнологичной медицинской помощи; работа программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также целевой прием в ЮУГМУ; работа центров кризисной беременности; работа кабинетов здоровья и кабинетов отказа от курения; разработка схем маршрутизации пациентов; ряд проектов в области телемедицины; совершенствование гериатрической службы; развитие паллиативной службы; развитие направления детской реабилитации и так далее», - пояснили в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что подписанный президентом указ подтверждает приоритетное значение этих направлений. «С учетом такой поддержки озвученные индикативы должны быть выполнены в срок», - считают в министерстве.

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