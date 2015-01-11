В Кыштыме возбудили уголовное дело из-за крупного пожара в садах

По указанию прокуратуры дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС региона возбудил уголовное дело по факту серьезного пожара в садовом товариществе «Восточный».

Дело было возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». В минувший понедельник там произошло большое возгорание на территории СНТ, где огонь уничтожил домики и другие постройки на 23 садовых участках. По счастливой случайности, не оказалось погибших и пострадавших, но был причинен крупный материальный ущерб.

«Предварительно установленная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем или иным источником повышенной опасности неустановленным лицом, общий ущерб причиненного материального ущерба превысил 250 тысяч рублей. В настоящее время выполняются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установление виновных лиц», — сообщили в прокуратуре области.

Отметим, что в Челябинской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытый огонь на природе. Тем не менее некоторые люди нарушают это правило, потому в этом году в нашем регионе возникло значительно больше лесных пожаров. Сегодня утром был ликвидирован пожар в Пластовском районе, где горело 6 тысяч га земель лесного фонда. Огнеборцам удалось потушить лес и поля за двое суток.

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