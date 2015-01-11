ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается гр-ка Барышева Александра Александровна, 1976 года рождения, которая 2 мая 2018 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 50 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие (обесцвеченные, мелированые).

Была одета: плащ кожаный черного цвета длиной до колена, полуботинки лакированные черного цвета, кофта темного цвета.

При себе имела: сумка черного цвета.

Просим лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Барышевой А.А., сообщить в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: 2-50-85 или 02, код города 35130.