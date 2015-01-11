Осужден пенсионер из Озерска, убивший в драке сотрудника администрации

Озерский горсуд (ЗАТО, Челябинская область) огласил приговор пенсионеру, который избил двух мужчин деревянным бруском, один из потерпевших скончался, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

«Он лишен свободы на срок восемь лет один месяц, отбывать наказание будет в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Кроме того, в пользу сына скончавшегося озерчанин обязан выплатить 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Как следует из приговора, пенсионер решил вмешаться в конфликт между сыном и другим мужчиной. Вооружившись деревянным бруском, он ударил последнего по голове, нанеся тем самым легкий вред здоровью. Остановить злоумышленника решил другой местный житель, но пенсионер набросился и на него, с большой силой ударив бруском по голове. Затем он поднял с земли кусок асфальтового покрытия и кинул его в сторону второго потерпевшего, попав в лицо. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.

Во время разбирательства свою вину пенсионер признал частично, пояснив, что все действия он совершил по неосторожности, защищаясь от нападения второго мужчины.

При назначении наказания суд учел явку с повинной, его возраст, состояние здоровья, наличие на фактическом иждивении двух внуков. Приговор не вступил в законную силу.

https://dostup1.ru/society/Osuzhden-pensioner-iz-Ozerska-izbivshiy-2-muzhchin-derevyannym-bruskom_106490.html