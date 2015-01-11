Озерские школьники готовятся к труду и обороне

Учащиеся 4-б класса СОШ №24 первыми в системе общего образования Озерского городского округа приступили к коллективной сдаче нормативов ВФСК ГТО: на этой неделе они проверили себя на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

- На этой неделе, во вторник ребята прошли тестирование в зале (выполнили наклон вперед, отжимание, прыжок в длину, подъем туловища из положения лежа), а в четверг вышли на стадион «Труд» для легкоатлетического бега и метания мяча, - прокомментировала участие школьников во Всероссийском физкультурно-спортивном движении Наталья Маркова, старший инструктор-методист МБУ «Арена». – Весной мы обычно наблюдаем повышенный интерес старшеклассников к сдаче нормативов ГТО, объяснимый возможностью заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы страны. Но чтобы дети младших классов обратились к нам в Центр тестирования с групповой заявкой – это случилось впервые. Мы очень рады такому сотрудничеству.

К сдаче нормативов был допущен по состоянию здоровья практически весь 4-б класс СОШ №24: из 24 человек списочного состава 20-ть приняли участие в испытаниях.

17 мая дружно и с хорошим настроением ребята пришли на стадион «Труд», провели разминку под руководством известного в Озерске тренера по дзюдо Сергея Власова и … стартовали.

Главным болельщиком своих воспитанников стала классный руководитель Нина Юрьевна Слатина, которая, судя по всему, заинтересована, чтобы ее ученики вели здоровый образ жизни, чтобы у них не было вредных привычек, лишнего веса – это сказывается и на успеваемости, и на работоспособности:

- Идею всем вместе сдать нормативы ГТО мы вынашивали целый год. В нашем классе многие ребята занимаются спортом, посещают различные секции – вот они и сагитировали остальных. Собрались мы сюда легко, в процессе видно, что отдельные дисциплины даются мальчишкам и девчонкам с трудом, но все стараются - пыхтят, и каждый знает, какой значок хочет получить.

По словам специалистов, как правило, из общего числа тестируемых тот или иной знак отличия (золотой, серебряный, бронзовый) заслуживает лишь треть претендентов - выполнившие нормативы ВФСК ГТО. Но это не обесценивает усилия других: они в соревновательных условиях доказывают себе и окружающим свою силу, настойчивость и целеустремлённость.

На сегодняшний день самыми активными участниками Всероссийского физкультурно-спортивного движения в Озерском городском округе являются сотрудники ФГУП «ПО «Маяк», Озёрской 93-й Ордена Красной звезды дивизии войск национальной гвардии и СУ ФПС №1 МЧС России. Коллективно и индивидуально проходят проверку на спортивную подготовку порядка 50 человек в неделю.

В Озерском городском округе Центр тестирования ВФСК ГТО функционирует на постоянной основе и проводит работу с населением по установленному порядку на базе спортивных сооружений МБУ "Арена" . Подробная информация для всех желающих присоединиться к Всероссийскому физкультурно-спортивному движению размещена на сайте http://мбу-арена.рф/tsentr-testirovaniya-vfsk-gto-ozerskog/.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35898/