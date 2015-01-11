В Озерске на финал чемпионата области по волейболу собрались десять сильнейших команд

В этом году Озерский городской округ впервые стал площадкой для проведения финального этапа чемпионата Челябинской области по волейболу среди мужских команд. 17 мая в КСК «Лидер» состоялось открытие финальных игр, с приветственным словом к спортсменам обратился глава округа Евгений Щербаков.

В Озерске собрались десять сильнейших мужских команд области: Еткульский район, Локомотивный район, Красноармейский район, команды Миасса, Копейска, Сатки, Усть-Катава, Озерска, команда СДЮШОР №12 г. Челябинска. На протяжении четырёх дней с 17 по 20 мая лучшие волейболисты будут бороться за лидерство на двух спортивных площадках КСК «Лидер» и СК «Дельфин».

Как отметил руководитель оргкомитета соревнований Игорь Лемтюгин, в этом году озерская команда впервые за одиннадцать последних лет вышла в финал чемпионата. Озерские волейболисты вышли с инициативой проведения заключительных игр именно в Озерске, чтобы жители округа, поклонники этого вида спорта и молодёжь смогли увидеть игру сильнейших атлетов, многие из которых показывают уровень кандидатов и мастеров спорта:

– Игроки нашей команды получили ценный опыт, они уже провели свою встречу с командой из Сатки, к сожалению, озерская команда не прошла дальше финала, но ребята проанализируют свои ошибки и будут понимать, как надо тренироваться в дальнейшем. В ходе подготовки нам была оказана поддержка со стороны управления по физической культуре и спорту, а также управления образования. С каждой приезжей командой работают волонтёры, которые стараются сделать пребывание наших гостей в городе максимально комфортным.

Нас поддержали коммерческие предприятия, благодаря чему нам удалось учредить десять специальных призов «Лучшим игрокам» в каждой команде, а также пять наград «Лучшему игроку в своём амплуа» (защитник, блокирующий, нападающий), а кроме того, памятные призы всем участникам турнира. В субботу 19 мая в КСК «Лидер» будут проходить самые интересные игры, когда четыре сильнейшие команды будут бороться за полуфинал, и 20 мая в 11:00 часов состоится финал, где будут определены 1-2 место.

Глава округа Евгений Щербаков высоко оценил значения данного спортивного события для жителей округа:

– Для округа это очень значимое событие. Мы постоянно говорим о том, чтобы в Озерске становилось как можно больше людей, занимающихся физкультурой и спортом. Волейбол очень популярная игра в России. Турниры по этому виду спорту проводятся по всей стране на разных уровнях. Финальный этап чемпионата проводиться в Озерске впервые, и я считаю, что это признание достижений нашей мужской сборной, а также подтверждение того, что мы готовы встретить спортсменов со всей области на достойном уровне.

Евгений Щербаков поздравил участников турнира с началом финальных встреч, пожелал успешных выступлений, красивых побед и хорошего настроения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35901/