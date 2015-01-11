Горячая афиша в жаркий уикенд

Вот мы и дождались! Первое настоящее весеннее тепло! И сколько же событий вас ждёт в этот прекрасный уикенд!

Озёрск

18 мая, 18-00

ДК «Строитель»: отчетный концерт хорового коллектива «Гармония»(6+)

19 мая, с 10-00

Кск «Лидер»: Чемпионат Челябинской области по волейболу (2018 г.). Финальный этап. Мужчины

19 мая, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 6-ой тур 1 группа по «Пирамиде комбинированной».

19 мая, 11-00

Пейнтбольная площадка на Горьковском карьере: Кубок ППО По «Маяк» по пейнтболу

19 мая, 11-00

Театр кукол: «Я-коза!» (5+)

19 мая, 17-00

ДК «Маяк»: традиционный отчетный концерт Лауреата Международных, Всероссийских, Областных фестивалей – конкурсов хореографической студии «Вдохновение».

«Потанцуй со мной» - так называется новый концертный проект коллектива.

20 мая, с 10-00

Кск «Лидер»: Чемпионат Челябинской области по волейболу (2018 г.). Финальный этап. Мужчины

20 мая, 11-00

Пейнтбольная площадка на Горьковском карьере: Кубок ППО По «Маяк» по пейнтболу

20 мая, 11-00

ПКиО: традиционный велопробег, посвящённый 73-ей годовщине Победы в ВОВ

20 мая, 11-00

Театр кукол: «Маленькие хитрости» (5+)

Кыштым

Белый дом: фестиваль «Мой Белый дом» в рамках проекта «Письма Белому дому». будет проведен в Кыштыме на средства гранта от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 350 тыс. рублей кыштымцы получили за победу в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел».

19 мая, 17-00

Стадион ФСК: "Металлург"(Кыштым) - "Металлург"(Златоуст) в рамках Чемпионата Челябинской области по футболу.

Миасс

19 мая

Глк «Солнечная долина»: приглашает гурманов и любителей гастрономических приключений на «Ресторанный день».

Идея этого праздника очень проста. В «Ресторанный день» любой из вас может открыть свой собственный ресторан, который будет работать ровно один день.

Челябинск

19 мая, с 12-00

Музей изобразительных искусств: Ночь музеев. Выставка, матер-класс, лекция!

С 19 на 20 мая

Экспериментус: Ночь музеев. С 21:00 до глубокого вечера гости смогут бесплатно посетить специальную экскурсию, в ходе которой более 120 экспонатов НУЖНО трогать руками!

Дополнительно мы проведем лучшие научные шоу и мастер-классы нашего музея

20 мая, 18-00

Ohana Tiki Bar: третья глава второго тома "Мастерской творцов" - мероприятие для творческих на высшем уровне!

Вас ждут выступления лучших молодых писателей и поэтов Челябинска!

Екатеринбург

С 18 мая

Центр фотографии «Март»: новая выставка «По следам капитана Гранта» (по романам Жюля Верна). Более сотни работ фотографов из Австралии, Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии, Европы и России представляют страны и континенты Южного полушария, описанные Жюлем Верном в самых популярных его романах.

19 мая, с 18-00

Парк им.В.В.Маяковского: «Ночь фонтанов» в рамках «Ночи музеев».

19 мая, с 19-00

Дом актера: «Тайны старинного особняка» в рамках Ночи музеев. В этом доме до сих пор сохранены уникальные интерьеры 19 го века, мебель, старинные лестницы и паркеты.

Большие гостиные, каминный зал, кабинеты, в которых можно сфотографироваться на память или просто посидеть в старинном кресле.

Как и у всякого уважаемого старинного дома, у этого особняка есть свои тайны и даже собственные приведения.

19 мая

Площадка рядом с Дворцом молодёжи: официальное открытие нового бетонного скейт-парка. Новинку в центре Екатеринбурга обкатают известные скейтеры России.

На открытие приедут Гоша Конышев, Дима Родионов, Маркел Андронов и Андрей Лямцев. Также на площадке пройдут открытые соревнования на лучший трюк.

Александра Лебедева