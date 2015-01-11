Горячая афиша в жаркий уикенд

Вот мы и дождались! Первое настоящее весеннее тепло! И сколько же событий вас ждёт в этот прекрасный уикенд!
Озёрск
18 мая, 18-00
ДК «Строитель»: отчетный концерт хорового коллектива «Гармония»(6+)
19 мая, с 10-00
Кск «Лидер»: Чемпионат Челябинской области по волейболу (2018 г.). Финальный этап. Мужчины
19 мая, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 6-ой тур 1 группа по «Пирамиде комбинированной».
19 мая, 11-00
Пейнтбольная площадка на Горьковском карьере: Кубок ППО По «Маяк» по пейнтболу
19 мая, 11-00
Театр кукол: «Я-коза!» (5+)
19 мая, 17-00
ДК «Маяк»: традиционный отчетный концерт Лауреата Международных, Всероссийских, Областных фестивалей – конкурсов хореографической студии «Вдохновение».
«Потанцуй со мной» - так называется новый концертный проект коллектива.
20 мая, с 10-00
Кск «Лидер»: Чемпионат Челябинской области по волейболу (2018 г.). Финальный этап. Мужчины
20 мая, 11-00
Пейнтбольная площадка на Горьковском карьере: Кубок ППО По «Маяк» по пейнтболу
20 мая, 11-00
ПКиО: традиционный велопробег, посвящённый 73-ей годовщине Победы в ВОВ
20 мая, 11-00
Театр кукол: «Маленькие хитрости» (5+)
Кыштым
Белый дом: фестиваль «Мой Белый дом» в рамках проекта «Письма Белому дому». будет проведен в Кыштыме на средства гранта от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 350 тыс. рублей кыштымцы получили за победу в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел».
19 мая, 17-00
Стадион ФСК: "Металлург"(Кыштым) - "Металлург"(Златоуст) в рамках Чемпионата Челябинской области по футболу.
Миасс
19 мая
Глк «Солнечная долина»: приглашает гурманов и любителей гастрономических приключений на «Ресторанный день».
Идея этого праздника очень проста. В «Ресторанный день» любой из вас может открыть свой собственный ресторан, который будет работать ровно один день.
Челябинск
19 мая, с 12-00
Музей изобразительных искусств: Ночь музеев. Выставка, матер-класс, лекция!
С 19 на 20 мая
Экспериментус: Ночь музеев. С 21:00 до глубокого вечера гости смогут бесплатно посетить специальную экскурсию, в ходе которой более 120 экспонатов НУЖНО трогать руками!
Дополнительно мы проведем лучшие научные шоу и мастер-классы нашего музея
20 мая, 18-00
Ohana Tiki Bar: третья глава второго тома "Мастерской творцов" - мероприятие для творческих на высшем уровне!
Вас ждут выступления лучших молодых писателей и поэтов Челябинска!
Екатеринбург
С 18 мая
Центр фотографии «Март»: новая выставка «По следам капитана Гранта» (по романам Жюля Верна). Более сотни работ фотографов из Австралии, Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии, Европы и России представляют страны и континенты Южного полушария, описанные Жюлем Верном в самых популярных его романах.
19 мая, с 18-00
Парк им.В.В.Маяковского: «Ночь фонтанов» в рамках «Ночи музеев».
19 мая, с 19-00
Дом актера: «Тайны старинного особняка» в рамках Ночи музеев. В этом доме до сих пор сохранены уникальные интерьеры 19 го века, мебель, старинные лестницы и паркеты.
Большие гостиные, каминный зал, кабинеты, в которых можно сфотографироваться на память или просто посидеть в старинном кресле.
Как и у всякого уважаемого старинного дома, у этого особняка есть свои тайны и даже собственные приведения.
19 мая
Площадка рядом с Дворцом молодёжи: официальное открытие нового бетонного скейт-парка. Новинку в центре Екатеринбурга обкатают известные скейтеры России.
На открытие приедут Гоша Конышев, Дима Родионов, Маркел Андронов и Андрей Лямцев. Также на площадке пройдут открытые соревнования на лучший трюк.
Александра Лебедева