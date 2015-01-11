Баурсаки каждый день

Блюдо, которое сегодня будет представлено, очень популярно у тюркоязычных народов. От относительно северных (татары и башкиры) до совсем южных (уйгуры). Называют его по-разному, все зависит от языка, но любому понятно, что это: бугирсаки, багурсак, бўғирсоқ, баурсаки. Подают чаще всего по мусульманским праздникам, но баурсаки настолько хороши, что их получается много, могут храниться пару недель и уходить и с чаем, и с любым другим напитком. Фактически кондитерское изделие.

Для приготовления понадобится:

0,5 муки,

0,5 стакан молока,

1/4 стакана воды,

1/4 стакана растопленного бараньего сала или топленого масла,

1-2 перепелиных яйца или половина куриного,

2 ст. л. сахара,

2-3 щепотки соли,

дрожжи по инструкции на количество используемой муки

около 0,5 л растительного масла для жарки.

Первым делом замешиваем тесто. Смешиваем теплое молоко, воду, жир, яйцо, сахар. Соль и дрожжи. Постепенно всыпая муку, замешиваем тесто. Месим добросовестно. Затем скатываем в шар и убираем в полиэтиленовый пакет чуток отлежаться. Через 10-15 минут, пока тесто еще не поднялось, достаем и режем его на колбаски. Колбаски режем кусочками величиной с грецкий орех.

Баурсаки делают разной формы: шариками, кубиками, подковками, просто отщипывая бесформенные кусочки. Я порезал шайбами.

Теперь разогреваем масло и начинаем жарить баурсаки. Тут следуем чисто эмпирическим путем: масло должно быть разогрето очень хорошо, но не слишком. Иначе баурсаки, сгорая с внешней стороны, останутся сырыми внутри. После одной-двух закладок поймете температурный режим.

Вынимать лучше чем-то таким, что похоже на черпак на фотографии: масло хорошо стекает. В Узбекистане используют проволочный дуршлаг-черпак чувли.

Получается вот такая красота. Но это еще не все.

Делаем заключительный аккорд: посыпаем сахарной пудрой и – готово! Можно есть с аппетитом хоть каждый день!