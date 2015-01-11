«Красные лисы» одолели озёрских «Охотниц»

Накануне в Озёрске состоялась восьмая игра Чемпионата Урала по флаг-футболу среди женских команд.

Озёрские "Охотницы" принимали у себя на поле девушек из Екатеринбурга - команду "Red Foxes", которая, к слову сказать, совсем недавно вернулась из Голландии, где победила в европейском турнире KingBowl.

Игра шла почти всё время под проливным дождём и шквалистым ветром. Возможно, это сыграло свою роль в исходе матча, в котором уверенную победу одержали свердловчанки: итоговый счёт 13 : 40.

Вот как прокомментировал игру тренер "атаки" "Охотниц" Руслан Рахимов: "Несмотря на прогнозы погоды, мы вышли на поле в хорошем боевом настроении. Готовясь к игре с опытнейшей командой, мы просматривали игры противника, готовились к их т.н. построениям. Но, повторюсь, опыт нашего соперника, погодные условия(в середине первой половины пошел дождь и не заканчивался до конца игры) сделали своё дело! Но, между тем, получив поражение в этой игре, мы несомненно получили неоценимый опыт и кучу эмоций! Следующая встреча состоится 27 мая и снова на "Домашнем" поле с очень сильной командой из Челябинска "Ирбис"!"

Стоит сказать, что озерские девушки неоднократно встречались с "Red Foxes" на поле и им, конечно же, хорошо знакома быстроногая и неуловимая Анна Разницына. Мы расспроссили Анну о её впечатлениях об игре. По её словам, матч стоило бы немного перенести, дождаться смены погодных условий. Дождь и ураганный ветер мешали принимать мячи обеим командам. Игра была "короткопасовая", не было возможности продвигаться на большое расстояние, много моментов было упущено. Анна похвалила отличную физическую форму озерчанок, труд их тренеров - выходцев из легендарного клуба по американскому футболу "Зверобои", но при этом отметила, что команде не хватает опыта, нужно искать возможность как можно больше и чаще играть с самыми разными соперниками.

Ну, а мы напоминаем, что следующая игра с участием "Охотниц" состоится 27 мая на футбольном поле у кафе "Лукоморье"!

Фото Сергея Курзанова

Александра Лебедева