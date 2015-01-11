Давайте, дошколята, природу охранять

16 и 17 мая 2018 года Детский эколого-биологический центр встречал самых юных конкурсантов - дошкольников.

Конкурс «Зеленая карусель» проводится для воспитанников дошкольных образовательных организаций в целях развития системы экологического образования в дошкольных образовательных учреждениях и воспитание их экологической культуры.

Участниками конкурса стали 70 воспитанников из 13 дошкольных образовательных организаций. Конкурс состоял из 5 этапов:

1 этап – «Визитная карточка команды». Ребята рассказывали о себе, о своих занятиях по экологии в детском саду.

2 этап – «Природа в городе».

3 этап – «Экологическое лото».

4 этап – «Джунгли зовут».

5 этап – «Экологический рисунок».

В течение двух дней ребята совместно с педагогами представляли жюри визитные карточки команд. Веселые «родничок», «юные эколята», «пчелки», «фиксики» рассказывали об охране природы, разыгрывали сценки экологической направленности, пели частушки о природе. Оценивали выступления ребят жюри в составе: заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озёрского городского округа Кузнецова Ксения Дмитриевна, старший инженер отдела охраны окружающей среды администрации ОГО Козловская Мария Сергеевна, главный библиотекарь по редакционно-издательской работе Кулешова Елена Анатольевна, руководитель городского методического объединения старших воспитателей Горбачёва Наталья Александровна.

В ботаническом саду конкурсанты определяли животных джунглей, распределяли их по сообществам, рисовали плакаты на тему «Берегите природу».

Итоги подводились по сумме баллов, полученных командами за все 5 этапов. В результате места распределились следующим образом.

I место:

МБДОУ ДС №1 (педагог Букреева Е.А.);

МБДОУ ДС №53 (педагоги Абрамова О.А., Палажникова Е.В., Маткина В.А., Абромович Н.В., Леденева Т.С.);

МБДОУ ЦРР ДС №54 (педагог Чудинова М.А.).

II место:

МБДОУ ДС №26 (педагог Букина И.Ю.);

МБДОУ ЦРР ДС №55 (педагог Федорова Л.А.);

МБДОУ ЦРР ДС №15 (педагог Скуматова И.Г., Хасанова Е.Р.).

III место:

МБДОУ ЦРР ДС №58 (педагоги Мартыненко Е.О., Солопенко А.В., Аникина Е.В., Рудометкина Н.П., Сатретдинова Г.В., Юдина А.Г.);

МБДОУ ДС №8 (педагоги Усманова Р.Г, ПервоушинаЛ.В., Мансурова Р.Ф., Садыкова А.А., Стрижова Н.М.);

МБДОУ ЦРР ДС №51 (педагоги Верхоламова В.В., Селиверстова А.В., Болотова М.А.);

МБДОУ ДС №27 (педагог Хамидулина З.Я.);

МБДОУ ДС №43 (педагоги Кондрашова С.П., Шестакова И.А., Еремина Н.В.).

Спасибо педагогам, воспитанникам и их родителям за чудесный экологический праздник!

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Заместитель директора МБУ ДО «ДЭБЦ»

Смирнова О.А.