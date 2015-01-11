Прокуратура требует прекратить депутатские полномочия главы Каслей

Прокуратура Каслей требует прекратить депутатские полномочия избранного главы города Екатерины Васениной – ее заявление парламентарии не могут рассмотреть с 26 января.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, Васенина была избрана главой 25 января 2018 года, на следующий день она подала в Совет заявление о приостановлении своих полномочий депутата по округу № 5. До настоящего времени оно не рассмотрено. Согласно законодательству, полномочия должны быть прекращены в срок от 30 до 90 дней.+
В соответствии статьей закона «О противодействии коррупции», лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе замещать другие должности в органах местного самоуправления. По результатам проверки председателю Совета депутатов внесено представление об устранении нарушений законодательства.
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Ключевые теги: Касли, Совет депутатов, Глава города.
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