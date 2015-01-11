Тройное ДТП произошло в Озерске

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства тройного ДТП, произошедшего в Озерске 25 мая.

На Озерском шоссе в 15.36 42-летняя женщина-водитель Renault не уступила дорогу автомобилю Lada Granta и совершила с ним столкновение. В момент оформления ДТП в 15.38 женщина вышла на проезжую часть для выставления знака аварийной остановки, в этот момент 50-летний водитель ВАЗ-11193 наехал на озерчанку, превысив скорость.

В 15.40 34-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на стоящий в результате предшествующих аварий автомобиль ВАЗ-11193. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали на данном участке три ДТП, одно из которых с пострадавшим. Водитель ВАЗа получил телесные повреждения.

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