Южноуральцы смогут задать вопросы президенту Владимиру Путину

Жители Челябинской области смогут задать свои вопросы Владимиру Путину на традиционной «Прямой линии», которая состоится 7 июня.

Сбор вопросов стартовал 27 мая. Южноуральцы смогут позвонить в Единый центр обработки сообщений по бесплатному телефону 8–800–200–40–40 либо отправить SMS или MMS-сообщение длиной не более 70 знаков на номер 0–40–40.

Вопросы также принимают онлайн на сайте moskva-putinu.ru, через специальное мобильное приложение «Москва–Путину» и в официальных группах в соцсетях.

«Прямая линия» начнётся в 12 часов по московскому времени в четверг, 7 июня, программу будут транслировать федеральные телеканалы и радиостанции. Трансляция с сурдопереводом будет доступна в эфире Общественного телевидения России.

Напомним, жителям Челябинской области несколько раз удавалось задать президенту вопрос в прямом эфире. В 2016 году отец четырёх детей пожаловался, что на заводе, где он работает сварщиком, задерживают зарплату, а в 2017 году жительница Челябинска попросила помешать сносу садового домика. Также в 2017 году челябинский студент задал вопрос о повышении пенсионного возраста.

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