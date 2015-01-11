В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

По данным Челябинского гидрометцента, 31 мая на территории Челябинской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду – синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, с порывами. Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, днем – плюс 12-17 градусов, в горах – плюс 7-12 градусов.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, нарушение электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи и вал деревьев.

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