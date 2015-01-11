Озерские полицейские приняли участие в первом этапе Мемориала им. В.Т. Масленникова.

Мемориал имени Виталия Титовича Масленникова, прославленного челябинского подполковника милиции, 23 июня 1986 года собственным телом закрывшего от бандитской пули медработников, проводится под эгидой Главного управления МВД России по Челябинской области, регионального Правительства и посвящено сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

В спортивных соревнованиях приняли участия сотрудники полиции Кыштыма, Касли, Верхнего Уфалея, Озерска, Снежинска, Кунашакского и Нязепетровского районов. Стражи правопорядка, по традиции, соревновались в таких видах спорта, как командный бег на дистанции 3000 метров, подтягивание на перекладине, комбинированная эстафета в полной амуниции, жим гири, стрельба из табельного оружия и перетягивание каната. В рамках соревнований была проведена семейная эстафета.

Сотрудники озерской полиции показали отличные результаты в различных видах спорта. Команда Озерска заняла вторые места в стрельбе из табельного оружия и подтягиванию на перекладине и первое место в перетягивание каната. В ходе упорной борьбы команда Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск заняла третье место.

Финал Мемориала им. В.Т. Масленникова, в котором примут участие сотрудники полиции со всей области, пройдет в Челябинске 16 июня.