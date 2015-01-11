Культурно-оздоровительному комплексу у ГТС быть!

В середине мая социальные сети облетело сообщение о том, что в администрации ОГО состоятся публичные слушания, касающиеся строительства культурно-оздоровительного комплекса у ГТС. Озерчанам предлагалось «отстоять» городскую землю, сказать «Нет любителям халявной наживы за счёт города!».

Неравнодушных жителей оказалось не мало. На слушания пришли более 200 человек!

Но только вот «отстоять» землю не получилось....

Резонансную ситуацию (а разве могут быть в Озёрске ситуации другими?) согласились прокомментировать в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озёрского городского округа.

На наши вопросы согласились ответить начальник Управления Ольга Жаворонкова, заместитель начальника Управления Наталия Березина и начальник отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешительной документации для строительства Сергей Бондарь.

Как сообщила Наталия Березина, прошедшие публичные слушания были посвящены внесению изменений в Генплан ОГО в части функционального зонирования, которое до слушаний не соответствовало правилам землепользования застройки. Всего рассматривались 3 кадастровых квартала, в том числе и тот самый земельный участок. По результатам слушаний эта зона отныне имеет общественно-деловое назначение. Получается, что рассматриваемые на слушаниях вопросы были "рабочими" и не предполагали изменений хода или статуса уже ведущегося у ГТС строительства.

Революции не получилось...

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации ОГО Ольга Жаворонкова:

- "Не может не вдохновлять тот факт, что озерчанам не всё равно, что происходит в их родном городе. Но хочу напомнить, что работа Управления строится в строгом соответствии с законодательством РФ! И предоставление земельного участка под строительство объектов происходит на основании Земельного кодекса РФ. Более того, во время работ по возведению того или иного здания, регулярно проводятся различные проверки на соблюдение законодательства."

По словам Сергея Бондаря, срок действия разрешения на строительство данного объекта – сентябрь этого года. Нарушений закона не было отмечено ни в начале строительства, ни тогда, когда он был передан в руки нынешнего собственника.

Возможно, общественность взволновал тот факт, что в ходе производимых работ застройщик перенёс ограждение стройплощадки. Однако вскоре его вернули на прежнее место в соответствии с правоустанавливающими документами. Здесь Ольга Жавронкова ещё раз отметила, что Управление архитектуры и градостроительства, равно как и Управление имущественных отношений внимательно следят за всеми действиями подрядчика и, в случае необходимости, примут законные меры воздействия.

Итак, подводя итог: горожане могут быть спокойны! Культурно-оздоровительный комплекс распахнёт двери для посетителей абсолютно на законных основаниях!

Александра Лебедева