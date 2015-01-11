III Всероссийская творческая школа «Волшебство звука» начнёт свою работу 10 июня

Творческая школа для одаренных детей в области музыкального искусства «Волшебство звука» прочно обосновалась в Озерске. 10 июня состоится первое мероприятие – концерт-презентация учащихся и наставников проекта.

Этот проект – прекрасная возможность получить ценные уроки у лучших исполнителей и педагогов России и провести неделю в нашем красивом озерном крае. Школа создает все условия, чтобы участники нашли здесь новых друзей и творческое вдохновение.

В рамках проекта традиционно будут организованы мастер-классы по различным специальностям. Интересно проходят открытые уроки и творческие встречи с известными артистами. Юные таланты имеют уникальную возможность общаться с деятелями культуры и искусства – представителями современной исполнительской школы России. Помимо обучения, для участников творческой школы организуются увлекательные экскурсии. Город атомщиков создает особое настроение для юных дарований и органично вписывается в концепцию творческой школы.

В этом году в проекте примут участие преподаватели и учащиеся лицея № 39. Преподаватели физики Олег Владимирович и Елена Владимировна Порошины проведут с участниками проекта интерактивные занятия по теме «Рождение звука. Акустика».

Следует напомнить, что творческая школа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Фонда содействия сохранению творческого наследия Эмиля Гилельса, Международного Благотворительного Фонда помощи юным пианистам Владимира Крайнева, Международного проекта «Великие имена искусства».

Открытие творческой школы состоится 10 июня в 10:00 часов в Детской музыкальной школе №1 концертом-презентацией учащихся и наставников проекта, по окончании которого все участники смогут пообщаться с исполнителями в свободном формате творческой встречи. Выступления участников творческой школы и педагогов-наставников жители округа смогут также увидеть на заключительном Гала-концерте, который пройдёт 16 июня в ДК «Маяк» в 16:00 часов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36084/