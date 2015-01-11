В Кыштыме сыграет военный оркестр из 200 музыкантов

Музыкальный фестиваль станет одним из главный мероприятий Дня города.

Фестиваль военных оркестров "Фанфары Кыштыма" состоится 10 июня. Участвовать в нем будут музыкальные коллективы войск национальной гвардии из Озёрска, Снежинска, Трёхгорного, Челябинска, Екатеринбурга, Лесного и Новоуральска. На открытии фестиваля выступить сводный оркестр почти из 200 исполнителей. Затем состоится плац-парад. Каждый из оркестров подготовил 20-минутную программу-дефиле.

Два военных оркестра будут также сопровождать праздничную колонну на шествии трудовых коллективов и общественных организаций Кыштыма.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, среди других мероприятий Дня города в Кыштыме - парад двойняшек, выставка голубей и сеанс одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером Сергеем Маценко. Завершится праздник 10 июня большим концертом с участием местных коллективом и приглашенных артистов - популярного певца Максима Щербицкого и хора финалиста музыкального шоу "Битва Хоров" Михаила Бублика.

https://gubernia74.ru/