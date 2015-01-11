На Южном Урале медпомощь по ОМС оказывают 44 частных клиники

На Южном Ураде медпомощь по ОМС оказывают 44 частных клиник – увеличение их количества, а соответственно, повышение уровня медпомощи в Челябинской области обсудили накануне в Заксобрании регионе.

В разговоре приняли участие заместители председателя Законодательного Собрания Александр Журавлев и Константин Захаров, депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко, представители территориального фонда обязательного медицинского образования, Минздрава и частных клиник.

Сегодня в сфере здравоохранения активно развивается государственно-частное партнерство. На практике это – участие частных клиник в системе обязательного медицинского страхования, когда обладатель стандартного полиса ОМС может получить в коммерческоцй организации высококвалифицированную помощь как в привычной государственной больнице. На Южном Урале по такой системе работают уже 44 негосударственные медицинские организации, доля которых в бюджете обязательного страхования составляет 1 процент.

Игроки рынка хотят увеличить долю присутствия негосударственных медицинских организаций в бюджете финансирования данной отрасли до 10% уже в этом году. При этом конкретные медицинские организации и учреждения указываться не должны. Это позволит пациенту самому сделать выбор из перечня клиник из реестра. Также медики предлагают министерству здравоохранения региона совместно с УФАС в срок до 30 июня «разработать критерии по распределению объемов государственного (муниципального) задания и высокотехнологической медицинской помощи для медицинских организаций (учреждений)». Кроме того, владельцы частных клиник, желающих работать на общих с государственными больницами и поликлиниками правах обратились к депутатам Законодательного собрания с просьбой исключить из законов о регулировании их деятельности дискриминирующие условия. Они касаются дополнительных проверок и более строгих лицензионных требований.

«Очень многие люди хотели бы иметь возможность делать высокотехнологичные операции и получать услуги именно в частных клиниках, но не имеют финансовой возможности сделать это. Однако по закону частные компании ничем не отличаются от государственных с точки зрения финансирования, и встает вопрос о грамотном привлечении и распределении средств ОМС, чтобы люди могли лечиться в частной клинике», – комментирует Константин Захаров.

Депутаты Законодательного собрания откликнулись на предложения бизнесменов и готовы оказаться содействие развитию медицинской отрасли региона.

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