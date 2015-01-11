Итоги рейдов ОГИБДД

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 01, 02 и 03 июня 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права на управление транспортным средством.

За период проведения данных мероприятий было проверено 1005 транспортных средств. Из них выявлено один водитель, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. А также задержано 3 лица, управлявших транспортными средствами, не имея права управления.

Правила дорожного движения РФ запрещают водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения, — алкогольного, наркотического или иного (п. 2.7 ПДД РФ). За нарушение указанного правила законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления любым транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также оштрафован в размере 30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а так же за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортным средством и управляющие автомобилем в состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту на срок от 10 до 15 суток, либо оштрафованы на 30 тыс.руб. (если наложение административного ареста ограничено законодательством).

Уголовная ответственность

Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющие судимость за совершения преступления предусмотренного по ч.2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусматривающей наложение штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме того, осужденному будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни, как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.