О чем челябинцы спросят Путина: Южный Урал готов к прямой линии

На традиционную «Прямую линию» президента отправлены сотни вопросов и пожеланий из Челябинской области.
Сегодня президент России Владимир Путин вновь выйдет на прямой разговор с согражданами. Наряду со всей страной к «Прямой линии» готовятся и южноуральцы.
Среди уже известных вопросов, есть требования взять под контроль систему образования цен на топливо, вопросы качества образования и здравоохранения, традиционно – ЖКХ. Также челябинцев беспокоят экономика страны и внешняя политика.
Интересно, что по данным опубликованного рядом СМИ анализа популярных в этом году вопросов, тяжелая экологическая ситуация в городах Челябинской области ушла на третий план. И это даже после четырехкратного внимания на проблему со стороны самого Владимира Путина. Однако ряд общественных организаций намерены «прорваться» на контакт с президентом, задать свои вопросы и высказать предложения.+
Эфир с главой государства начнется в 14:00 по местному времени. «Прямую линию» будут транслировать федеральные телеканалы и радиостанции.
https://lentachel.ru/
Ключевые теги: Прямая линия, президент, вопросы, проблемы.
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