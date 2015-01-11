Ильменский фестиваль под Миассом посетят 40 тыс. гостей

С 15 по 17 июня на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) состоится 42 Всероссийский фестиваль авторской песни — мероприятие собирает до 40 тыс. зрителей.

Во время фестиваля будут работать две концертные площадки — главная и лесная сцены, на которых выступят артисты, авторы и исполнители из России и США. Торжественное открытие фестиваля состоится 15 июня в 19.00. Здесь пройдет серия концертов «Звезды авторской песни»; Vivat, Ильмены; Ильменский звездопад; конкурсы авторской песни и другие мероприятия.

Лесная сцена откроется 15 июня в 20.00. В программе — серии концертов «Поет Челябинск» и «Время ансамблей», поэтический турнир, концерт фаворитов интернет-конкурса, «Поэтическая страничка», сольные концерты артистов и многое другое. Впервые состоится благотворительная акция Фонда Олега Митяева «Образование, воспитание, просвещение» в поддержку социально значимых проектов.

Добавим, что вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях и посещение концертов бесплатные.

https://dostup1.ru/