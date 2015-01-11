12 июня россияне отметили государственный праздник — День России!

В поселке Новогорный День России был отмечен большим праздничным концертом "Славься, Отечество!"

Все было готово к началу концерта, но ровно в 18:00 полил дождь, зрители спрятались под огромными лапами елок, ожидая начало программы, терпение зрителей и участников было награждено ярким и теплым солнцем.

Ведущие А. Дудов и Е. Стельмашок тепло поприветствовали гостей, рассказали о значимости этого праздника для россиян, отметив, что наша сила в единстве и пожелали всем мира, добра и процветания. На площадь в праздничный день новогорненцы пришли семьями, привели детей. Это неудивительно, поскольку День России становится всё популярнее.

В праздничной программе выступили давно полюбившиеся жителям поселка НК хор ветеранов труда «Славянка», НК вокальный ансамбль «Лето» и дуэт «Людмилы» (хормейстер- Т. Капина, аккомпаниатор - концертмейстер ––А.Исайкин). Коллектив порадовал слушателей новыми песнями, а также исполнили знакомые и всеми любимые песни, которые зрители с удовольствием подпевали. Изюминкой праздничной программы стало выступление детского танцевального коллектива «Искорки» (руководитель – Е.Стельмашок). Юные участники ансамбля очаровали зрителей своим задором и веселым танцем «Матрешки».

Украшением программы стали и солисты ДК Д. Капин, А.Исайкин, Л. Маркина, Т. Леонова, которые смогли заставить публику подпевать и танцевать. Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стала финальная хореографическая композиция «Венок дружбы», исполненная хореографическими коллективами «Созвездие» и «Искорки» (руководитель – Е.Стельмашок).

Гости благодарными аплодисментами встречали всех участников концертной программы. Красочные и запоминающие номера, а также яркие и нарядные костюмы подарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям. С особенной силой в этот день каждый ощутил себя частью великого единого народа!