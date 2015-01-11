Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста

Более 90% россиян не поддерживают планы правительства увеличить пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ромир»

В четверг законопроект об изменении пенсионной системы рассмотрит кабинет министров.

Согласно материалам исследования «Ромир», всего 8% жителей России поддерживают данную реформу, 92% — выступают против. При этом за голосовала в основном молодежь (группа от 18 до 24 лет), ее уровень поддержки составил около 12%.

Нынешняя пенсионная система устраивает более чем половину россиян. Так, 58% считают справедливым уход мужчин на пенсию в возрасте 60 лет, а еще треть респондентов отметила, что им следует уходить на пенсию раньше, в возрасте от 50 до 58 лет.

Более 60% россиян согласны с нынешним женским пенсионным возрастом — 55 лет. За более ранний уход женщин с работы проголосовали менее 30%. С повышением пенсионного возраста женщин согласились на 5% респондентов больше, чем с повышением этой планки для мужчин.

В 2012 году «Ромир» проводил аналогичный опрос. Тогда с повышением были не согласны почти 80% жителей страны. Шесть лет назад оптимальным возрастом выхода женщин на пенсию россияне называли 53 года, мужчин — 58 лет.

Источники РБК ранее говорили, что пенсионный возраст могут начать повышать уже с 2019 года. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня заявил, что ключевая задача увеличения пенсионного возраста — «это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров».

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