В Челябинской области вырастут штрафы за порчу скамеек и торговлю в неустановленном месте

Новые расценки для нарушителей были озвучены на заседании комитета ЗСО Южного Урала по законодательству.

Как доложил депутатам во главе с председателем комитета Анатолием Брагиным заместитель начальника регионального управления Минюста РФ Вячеслав Зайцев, действующие на сегодня расценки для нарушителей неэффективны: так, предприниматели, торгующие или оказывающие услуги в неустановленных местах, заранее закладывают возможное наказание в цену. Не слишком боятся и вандалы, громящие детские площадки и скамейки. Вдобавок и собираемость штрафов за административные правонарушения, предусмотренные областным законодательством, достаточно низкая – менее 50 процентов.

Между тем, напомним, в Челябинске и области активно реализуется программа «Комфортная городская среда», на которую из бюджетов всех уровней выделено более миллиарда рублей. Для защиты выполненного благоустройства депутаты ЗСО приняли решение ужесточить наказания, предусмотренные за разные прегрешения в региональном законе.

В случае, если изменения в закон об административных правонарушениях будут приняты на заседании Заксобрания 28 июня, уже с середины лета штрафы возрастут кратно. Так, за перемещение, повреждение, снос малых архитектурных форм, то есть скамеек, бордюров, урн, ограждений на территориях общего пользования должностные лица могут быть оштрафованы на 5 – 50 тысяч рублей, при том, что сегодня наказание не превышает 10 тысяч, для юрлиц штрафы возрастут с 20-50 тысяч до 50 – 100 тысяч рублей. Нарушение требований по содержанию и ремонту фасадов, водостоков, окон, входных групп и других архитектурных элементов нежилых зданий для граждан повлечет за собой штраф в 2 – 5 тысяч рублей вместо 500 рублей сегодня, должностные лица будут платить по 5 – 50 тысяч вместо двух – пяти тысяч сегодня, юрлица могут быть наказаны штрафом до полумиллиона. Кроме того, от 50 до 200 тысяч могут заплатить владельцы зданий за не убранные вовремя снег, наледь и сосульки.

Торговля в неустановленном месте обойдется должностному лицу в 10-50 тысяч рублей вместо сегодняшних 20 тысяч, для юрлиц, которые сегодня могут быть наказаны на 20-100 тысяч рублей, штрафы вырастут вдвое. За несанкционированные свалки можно попасть на штраф в 500 тысяч рублей (сегодня – только до 100 тысяч). Даже любители графити и расклейщики объявлений могут серьезно пострадать: за нерекламные надписи и рисунки на стенах сооружений и элементах благоустройства наказание может дойти до 20 тысяч рублей.

Наконец, авторы изменений «позаботились» об автохамах: припаркованный на газоне, детской площадке, озелененной территории автомобиль обойдется владельцу в одну-пять тысяч рублей (сейчас до трех тысяч), а юридическое лицо заплатит от 50 до 200 тысяч против максимального на сегодня штрафа в 30 тысяч. Исключение сделано для автомобилей и другой техники, которую загоняют на газоны для аварийных или ремонтных работ.

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