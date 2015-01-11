В Озерске покончил с собой сотрудник Росгвардии

22-летний военнослужащий озерской войсковой части 3445 найден повешенным.

Прощание с покойным прошло 22 июня в ритуальном зале соседнего Кыштыма и во дворе дома, где жил юноша, в поселке Новогорном (административно входит в структуру Озерского городского округа).

По словам матери военнослужащего, смерть ее сына «совершенно не связана ни со службой, ни с командиром части, не в армии была причина…».

В/ч 3445 является подразделением Росгвардии. В конце февраля 2018 года в этой же части покончила с собой женщина-военнослужащая. По информации сослуживцев, женщина перед разводом караула отпросилась в туалет, где ее позднее нашли мертвой. В соседней части 3446 в прошлом году покончил с собой на посту еще один прапорщик. Оба подразделения Росгвардии находятся на территории Озерска.

https://www.znak.com/