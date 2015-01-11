«СтройГарант» будут банкротить

До 5 июля отложено рассмотрение Арбитражным судом Челябинской области заявления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система», в котором заявитель просит возбудить в отношении ООО «СтройГарант» дело о несостоятельности (банкротстве) и ввести в отношении него процедуру наблюдения. В качестве обоснования необходимости банкротить «СтройГарант» приводится наличие задолженности перед «Системой» в сумме более 800 тыс. рублей с формулировкой «неосновательное обогащение».

Напомним, в течение более года «Система» и «СтройГарант» боролись в суде за право обслуживания двух крупнонаселённых жилых домов в микрорайоне Заозёрный. В итоге компания депутата-коммуниста Александра Откупщикова проиграла, в том числе – апелляционный спор. В официальном уведомлении администрации Озёрского городского округа подчёркивалось: «Оставлено в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, жители домов №7 и №10 по ул. Заозёрной должны получать счета только от УК «Система». Согласно решению суда, только эти квитанции являются легитимными».

До 5 июля инициатору банкротства «СтройГаранта» необходимо предоставить суду необходимые документы в соответствии с недавно вступившими в силу требованиями, после чего будет решаться вопрос о введении процедуры наблюдения и назначении временного управляющего ООО «СтройГарант».

Озёрск.ру