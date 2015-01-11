Больницам Южного Урала требуется кровь резус-отрицательных групп – 27 июня в регионе пройдет акция для доноров «Дарите любовь».
По информации Минздрава Челябинской области, в последние дни от медицинских организаций поступает все больше заявок на резус-отрицательные группы крови. Связано это с традиционным уменьшением числа доноров в летнее время и увеличением количества пациентов, нуждающихся в переливании данных групп.
«Челябинская областная станция переливания крови приглашает доноров с отрицательными группами крови и особенно с I и IV резус-отрицательной», – говорится в сообщении.
В пресс-службе ЧОСПК пояснили, что приблизительно 20% из сдающих кровь южноуральцев имеют отрицательный резус-фактор.
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Ключевые теги: здравоохранение, донорство, Челябинская область.
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