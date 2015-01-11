Сабантуй 2018 в Челябинской области: где пройдет и чем удивит

Южный Урал славится фестивалями. И как раз летом их особенно много: Ильменский, Бажовский, наконец, Сабантуй. Все они собирают тысячи увлеченных людей.

ОТ ЧЕЛЯБИНСКА ДО ВАШИНГТОНА.

Сабантуй, а еще его называют «праздником плуга», самый известный народный праздник у тюркских народов. Раньше он проводился как награда за тяжкий труд на полях, когда заканчивались весенние посевные работы. Теперь его наполнение гораздо шире. Сабантуй — это повод окунуться в яркую национальную культуру и здорово повеселиться.

В Татарстане, к примеру, Сабантуй стал государственным праздником. А татарские общины отмечают его даже в Праге, Париже, Монреале, Стамбуле и в Вашингтоне.

В Челябинской области Сабантуй сначала проводят в городах и районах, а потом самые непоседливые коллективы и гости съезжаются на большой областной Сабантуй.

В этом году он пройдет 7 июля в городе Троицк.

ТАТАРЫ, БАШКИРЫ, КАЗАХИ НАКОРМЯТ БЛЮДАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ.

В своем классическом виде Сабантуй отмечают два дня. Сначала парни на лошадях объезжают дворы и собирают подарки. На второй день их разыгрывают на народном гулянии. Роль парнишек-наездников нынче играют организаторы. Они заранее ищут спонсоров, приглашают артистов и собирают честной народ, а уже в день Сабантуя проводят разные состязания и веселые игры.

Областной Сабантуй 2018 в Челябинской области начнется с большой концертной программы местных артистов, а также артистов из Башкирии и Татарстана.

Праздничную площадку разделят на три поселения:

— в башкирском оборудуют уголок пчеловодства; здесь пройдут мастер-классы по приготовлению национально выпечки и развернется выставка-продажа молочной продукции;.

— в татарском будет организована выставка-продажа книг татарских писателей, а также выставка лучших татарских блюд;.

— в казахском также можно будет попробовать национальные блюда.

ЯРМАРКА НЕВЕСТ И ТАЛАНТОВ.

По традиции, на Сабантуе 2018 в Челябинской области вырастет «Город мастеров», где можно приобрести оригинальные сувениры и посетить разные мастер-классы. На спортивной площадке померятся силами силачи.

В рамках праздника пройдет смотр народных талантов, конкурс на самую длинную и красивую косу и на лучшую пряху. Одним из самых красочных моментов Сабантуя станут скачки на лошадях.

На отдельной площадке пройдет детский Сабантуй. Для ребят обещают устроить парад национальных костюмов, фестиваль зонтиков и парад мыльных пузырей.

А еще говорят, что Сабантуй может стать судьбоносным — иногда люди встречают там свою пару и ведут потом под венец. И вероятность этого велика, ведь на Сабантуй 2018 в Челябинской области съедутся около 50 тысяч гостей.

КАК ДОБРАТЬСЯ.

Областной Сабантуй состоится 7 июля на вертолетной площадке города Троицка. Это в черте поселка Жиркомбинат.

Доехать туда можно таким образом:

— на личном автомобиле по автодороге «Челябинск-Костанай» (перед Троицком нужно повернуть на село Клястицкое и дальше следовать указателям «Сабантуй»);.

— на автобусе от ЖД-вокзала Троицка;.

— на автобусе от остановки «Башня» в Троицке.

Расписание спецавтобусов озвучат позже. Схема проезда также будет опубликована ближе к празднику на официальном сайте Троицкого городского округа www.troick.su.

АФИША ПРАЗДНИКА.

Начало 12.00.

Главная сцена.

12.00 Торжественное открытие.

13.00 — 16.00 Концерт профессиональных и самодеятельных коллективов Татарстана, Башкортостана, Челябинской области.

16.00 — 17.00 Награждение победителей конкурсов: борьба «корэш», лучшая юрта, подворье, уголок Сабантуя, лучшая национальная кухня.

17.00 Закрытие праздника.

Смотр-конкурс юрт.

10.00 Смотр-конкурс юрт, подворий, национальных уголков, блюд национальной кухни.

16.00 Награждение (главная сцена).

Площадка национальной борьбы на поясах «корэш».

11.00 Показательные выступления лучших борцов Челябинской области, Чемпионатов мира и Чемпионатов России.

16.00 награждение (главная сцена).

Концертная площадка № 2.

13.00 — 16.00 Самодеятельные коллективы Челябинской области.

Конкурсы:

— длинная коса — Сабантуя краса;.

— лучшая пряха;.

— лучший кулинар;.

— волонтерский проект «Здоровая суббота».

Детский Сабантуй.

11.00 Торжественное открытие.

11.10 Парад участников в национальных костюмах.

11.20 Концертно-игровая программа.

14.00 Фестиваль зонтиков.

14.30 Шоу мыльных пузырей.

Также работает спортивная площадка (эстафеты, подвижные игры, веселые старты), игровая (игры, народные забавы), город-мастеров (мастер-классы), детские аттракционы.

Спортивная площадка.

11.00 — 15.00 Мас-рестлинг (перетягивание палки), чемпионат по пенальти, национальные спортивные забавы, становая тяга, гиря.

https://www.chel.kp.ru/