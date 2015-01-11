Сабантуй 2018 в Челябинской области: где пройдет и чем удивит

Южный Урал славится фестивалями. И как раз летом их особенно много: Ильменский, Бажовский, наконец, Сабантуй. Все они собирают тысячи увлеченных людей.
ОТ ЧЕЛЯБИНСКА ДО ВАШИНГТОНА.
Сабантуй, а еще его называют «праздником плуга», самый известный народный праздник у тюркских народов. Раньше он проводился как награда за тяжкий труд на полях, когда заканчивались весенние посевные работы. Теперь его наполнение гораздо шире. Сабантуй — это повод окунуться в яркую национальную культуру и здорово повеселиться.
В Татарстане, к примеру, Сабантуй стал государственным праздником. А татарские общины отмечают его даже в Праге, Париже, Монреале, Стамбуле и в Вашингтоне.
В Челябинской области Сабантуй сначала проводят в городах и районах, а потом самые непоседливые коллективы и гости съезжаются на большой областной Сабантуй.
В этом году он пройдет 7 июля в городе Троицк.
ТАТАРЫ, БАШКИРЫ, КАЗАХИ НАКОРМЯТ БЛЮДАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ.
В своем классическом виде Сабантуй отмечают два дня. Сначала парни на лошадях объезжают дворы и собирают подарки. На второй день их разыгрывают на народном гулянии. Роль парнишек-наездников нынче играют организаторы. Они заранее ищут спонсоров, приглашают артистов и собирают честной народ, а уже в день Сабантуя проводят разные состязания и веселые игры.
Областной Сабантуй 2018 в Челябинской области начнется с большой концертной программы местных артистов, а также артистов из Башкирии и Татарстана.
Праздничную площадку разделят на три поселения:
— в башкирском оборудуют уголок пчеловодства; здесь пройдут мастер-классы по приготовлению национально выпечки и развернется выставка-продажа молочной продукции;.
— в татарском будет организована выставка-продажа книг татарских писателей, а также выставка лучших татарских блюд;.
— в казахском также можно будет попробовать национальные блюда.
ЯРМАРКА НЕВЕСТ И ТАЛАНТОВ.
По традиции, на Сабантуе 2018 в Челябинской области вырастет «Город мастеров», где можно приобрести оригинальные сувениры и посетить разные мастер-классы. На спортивной площадке померятся силами силачи.
В рамках праздника пройдет смотр народных талантов, конкурс на самую длинную и красивую косу и на лучшую пряху. Одним из самых красочных моментов Сабантуя станут скачки на лошадях.
На отдельной площадке пройдет детский Сабантуй. Для ребят обещают устроить парад национальных костюмов, фестиваль зонтиков и парад мыльных пузырей.
А еще говорят, что Сабантуй может стать судьбоносным — иногда люди встречают там свою пару и ведут потом под венец. И вероятность этого велика, ведь на Сабантуй 2018 в Челябинской области съедутся около 50 тысяч гостей.
КАК ДОБРАТЬСЯ.
Областной Сабантуй состоится 7 июля на вертолетной площадке города Троицка. Это в черте поселка Жиркомбинат.
Доехать туда можно таким образом:
— на личном автомобиле по автодороге «Челябинск-Костанай» (перед Троицком нужно повернуть на село Клястицкое и дальше следовать указателям «Сабантуй»);.
— на автобусе от ЖД-вокзала Троицка;.
— на автобусе от остановки «Башня» в Троицке.
Расписание спецавтобусов озвучат позже. Схема проезда также будет опубликована ближе к празднику на официальном сайте Троицкого городского округа www.troick.su.
АФИША ПРАЗДНИКА.
Начало 12.00.
Главная сцена.
12.00 Торжественное открытие.
13.00 — 16.00 Концерт профессиональных и самодеятельных коллективов Татарстана, Башкортостана, Челябинской области.
16.00 — 17.00 Награждение победителей конкурсов: борьба «корэш», лучшая юрта, подворье, уголок Сабантуя, лучшая национальная кухня.
17.00 Закрытие праздника.
Смотр-конкурс юрт.
10.00 Смотр-конкурс юрт, подворий, национальных уголков, блюд национальной кухни.
16.00 Награждение (главная сцена).
Площадка национальной борьбы на поясах «корэш».
11.00 Показательные выступления лучших борцов Челябинской области, Чемпионатов мира и Чемпионатов России.
16.00 награждение (главная сцена).
Концертная площадка № 2.
13.00 — 16.00 Самодеятельные коллективы Челябинской области.
Конкурсы:
— длинная коса — Сабантуя краса;.
— лучшая пряха;.
— лучший кулинар;.
— волонтерский проект «Здоровая суббота».
Детский Сабантуй.
11.00 Торжественное открытие.
11.10 Парад участников в национальных костюмах.
11.20 Концертно-игровая программа.
14.00 Фестиваль зонтиков.
14.30 Шоу мыльных пузырей.
Также работает спортивная площадка (эстафеты, подвижные игры, веселые старты), игровая (игры, народные забавы), город-мастеров (мастер-классы), детские аттракционы.
Спортивная площадка.
11.00 — 15.00 Мас-рестлинг (перетягивание палки), чемпионат по пенальти, национальные спортивные забавы, становая тяга, гиря.
https://www.chel.kp.ru/