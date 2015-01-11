Впервые в России. Назван соперник Дениса Лебедева по бою в Челябинске

Определился соперник российского боксёра Дениса Лебедева по бою в Челябинске. Информация о том, что им станет украинец Александр Усик, не подтвердилась.

На челябинский ринг выйдет турецкий спортсмен Хизни Алтункая. Это будет его первый бой на российской территории.

— Сейчас мы проводим по две тренировки в день, много спаррингуем. Я полностью восстановился после боя с Шуменовым и приеду в отличной форме — бой будет захватывающим. Я впервые проведу бой в России и очень рад этому, — сказал боксёр из Турции.

Хизни Алтункая — сильнейший турецкий тяжеловес. Он занимает девятое место в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации. Хинзи Алтункая провёл 32 боя и одержал 30 побед, 17 из которых — нокаутом. В начале 2018 года проиграл казахстанскому боксёру Бейбуту Шуменову в бою за титул чемпиона в первом тяжёлом весе и спустился с третьей строчки мирового рейтинга.

Лебедев выиграл 30 из 33 своих боёв, причём 22 — нокаутом. Сейчас он считается "чемпионом в отпуске", поскольку отказался участвовать во Всемирной боксёрской суперсерии после защиты титула суперчемпиона мира в марте 2017 года.

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1145855/vpiervyie_v_rossii_nazvan_sopiernik_dienisa_liebiedieva_po_boiu_v_chieliabinskie