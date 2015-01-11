Кинотеатр «Октябрь» возобновил свою работу

27 августа в День российского кино в кинотеатре «Октябрь» директор МП «Экран» Виталий Вельке поздравил с профессиональным праздником ветеранов озерской киносети. На встрече присутствовала начальник управления культуры администрации Светлана Пивоварова.

Обращаясь к ветеранам, Светлана Пивоварова подчеркнула, что День российского кино является профессиональным праздником не только для тех, кто занят в киноиндустрии. В полной мере он относится к сотрудникам кинопрокатных учреждений:

– Поход в кино – это особый ритуал, который и сегодня не потерял своего очарования. Зрители с нетерпением ждут выхода премьерных фильмов. На протяжении нескольких десятков лет именно вы встречали озерских зрителей в этом прекрасном уютном кинозале. Большое вам спасибо и низкий поклон за многолетний, добросовестный труд. Желаю вам счастья и крепкого здоровья.

Жители Озерска хорошо помнят время, когда в городе работала единая киносеть, а коллектив работников киносети насчитывал более ста человек. В июне 2018 года на должность руководителя муниципального предприятия «Экран» был назначен Виталий Вельке. Он отметил, что в субботу, накануне Дня российского кино, в кинотеатре «Октябрь» состоялся показ трёх фильмов, предоставленных Фондом кино:

– Мы опробовали оборудование и возобновили кинопоказ в кинотеатре «Октябрь». В этот день кинотеатр посетили более пятисот жителей округа, большую часть зрителей составляли дети. Мы пригласили в кино воспитанников Детского дома. Весь день в кинотеатре царила позитивная атмосфера, все были рады тому, что муниципальный кинотеатр вновь открыл двери для жителей Озерского городского округа. К 1 сентября мы постараемся открыть кинопоказ с постоянным репертуаром. Анонсы будут размещены в сети интернет, а также традиционные афиши вновь появятся на фасаде кинотеатра.

Виталий Вельке подчеркнул, что сегодня деятельность кинотеатра не должна ограничиваться только демонстрацией фильмов. Нужны новые формы работы, в том числе проведение различных выставок и семинаров, сотрудничество с школами по учебной программе, взаимодействие с театральными коллективами города:

– В кинотеатре «Октябрь» прекрасное оборудование, замечательный зал, один из самых больших экранов в Челябинской области, надеюсь, что жители округа будут с удовольствием приходить сюда.

Директор МП «Экран» отметил позитивную атмосферу в коллективе и настрой на слаженную работу. Он также прокомментировал ситуацию по задолженности муниципального предприятия перед прокатчиками:

– Долги по кинопрокату действительно есть, поэтому наша задача сейчас подготовить экономический план по выходу кинотеатра из этой ситуации. Я не считаю положение дел безвыходным. Конец фильма – это когда идут финальные титры, у нас этот момент ещё не наступил. Я думаю, что мы будем радовать жителей города интересными киноновинками.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36851/