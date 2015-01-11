Ночное землетрясение почувствовали и в Озёрске

Ночное землетрясение в Челябинской области ощущалось и в закрытом административно-территориальном образовании Озерске.

Жители переживали за сохранность производственного объединения «Маяк», где производят ядерное оружие и утилизируют отработанное ядерное топливо, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на местные соцсети.

«Я проснулась в 4:00,после этого раза три ощутила толчки, и все прекратилось. Мои же спали богатырским сном», — рассказала Лида Бикмухаметова. «Я как раз тоже встала кормить ребенка и кровать ходила ходуном секунд пять, думали уже на улицу бежать. На Музрукова, 41», — подтверждает Анастасия Тетюева. «15 мкрн, толчки ощутимы были, кровать качало и двери шкафа захлопали, кот спал, даже глазом не моргнул», — рассказывает Алина Садыкова. «Все землетрясение опять проспал», — сожалеет Дмитрий Тягнирядно.

Некоторые жители больше переживали за сохранность ПО «Маяк», где в 1957 году произошла катастрофа — после взрыва на химкомбинате радиоактивное облако растянулось на 350 километров и накрыло десятки населенных пунктов в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, получив название Восточно-уральского радиоактивного следа (ВУРС).

«На комбинате лишь бы ничего не треснуло», — написала Виктория Мочалина в соцсетях. Впрочем, в пресс-службе ПО «Маяк» заверили, что причин для беспокойства нет. «Предприятие работает в штатном режиме», — сообщили «URA.RU» на химкомбинате

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Урале примерно в 4 часа местного времени в ночь на 5 сентября. Пережитым ужасом местные жители уже поделились в соцсетях. По данным Единой геофизической службы РАН, в Катав-Ивановском районе Челябинской области произошла сейсмическая активность магнитудой 5,6. По официальным данным, погибших нет. Пострадал хирургический корпус центральной райбольницы.

https://ura.news/news/1052349438