Правительство Южного Урала поможет с ремонтом домов после землетрясения в Катав-Ивановске

Правительство Челябинской области поможет с ремонтом домов, пострадавших после землетрясения в Катав-Ивановске – об этом губернатор Борис Дубровский заявил в ходе рабочей поездки в город.

«Будем помогать. Приоритет будет отдаваться устранению возможных обвалов отделки и конструкций в домах. Ведется оценка ущерба», – сообщил губернатор. Вместе с главой города он обошел здания соцучреждений, в частности, районную больницу и индустриальный техникум. Губернатор поставил задачу оперативно провести оценку рисков и ущерба, уделить особое внимание работе с населением.

Борис Дубровский отвел 2-3 дня на разработку системы дальнейшего медицинского обслуживания жителей Катав-Ивановска, городскся больница сильно пострадала, ее ремонт займет несколько месяцев при условии, что не нарушена несущая конструкция. Состояние здания оценят специалисты регионального Минстроя. Поставлена задача в первую очередь оказать помощь в ремонте домов с печным отоплением. На эти цели, по словам губернатора, будут выделены дополнительные ресурсы.

«Повреждения есть, они носят некритичный характер. Все меры приняты, оснований для паники нет, люди должны быть об этом проинформированы. Медицинская помощь должна оказываться жителям Катав-Ивановска без потери качества, пока будет осуществляться ремонт больницы. Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши и Сатки поставлена задача устранить последствия в течение сентября. Образовательный процесс в техникуме должен быть восстановлен завтра», – поручил Борис Дубровский.

Напомним, в Челябинской области ночью 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла – сильные толчки ощущали жители Катав-Ивановска, именно в этом населенном пункте на глубине 10 км была зафиксирована сейсмическая активность. По данным регионального МЧС, в зону сейсмической грозы попали 17 населенных пунктов. Южноуральцы рассказали, как в панике выбегали на улицу, стены домов потрескались, падали вещи и посуда, обвалилась плитка. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан. Данных о погибших и пострадавших не поступало. В Катав-Ивановском районе объявлен режим ЧС.+

В шести многоквартирных домах обнаружены трещины на перегородках и потолках. В Катав-Ивановском индустриальном техникуме также имеются трещины и осыпания штукатурки. Предприятия работают в штатном режиме, есть незначительные повреждения на одном из заводов. Занятия в школах и техникуме отменены.

https://dostup1.ru/society/Pravitelstvo-Yuzhnogo-Urala-pomozhet-s-remontom-domov-posle-zemletryaseniya-v-Katav-Ivanovske_109300.html