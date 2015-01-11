Стало известно, как будут оформлять пенсии в ближайшие 2 года

Обсуждаемые пенсионные изменения предусматривают, что люди, которые будут выходить на пенсию по новым правилам в ближайшие два года, смогут ее оформить на полгода раньше – такую льготу предложил президент России.

Увеличение возраста выхода на пенсию планируется плавным. На первом этапе оно может затронуть мужчин 1959 и женщин 1964 годов рождения. В 2019 году им, соответственно, исполнится 60 и 55 лет, то есть они достигнут нынешнего, действующего пенсионного возраста. Если законопроект о повышении возраста выхода на пенсию будет принят, то для этой категории планка нового возраста сдвинется не на год, а на шесть месяцев. То есть женщины смогут оформить пенсию в 55 лет и 6 месяцев, а мужчины – в 60 лет и 6 месяцев.

Этот льготный порядок сохранится и в 2020 году, когда на заслуженный отдых будут выходить мужчины, родившиеся в 1960, и женщины 1965 года рождения. Они смогут оформить пенсию в 61 год и 6 месяцев и в 56 лет и 6 месяцев соответственно.

«Для наглядности приведем конкретный пример. Допустим, человек по действующему законодательству должен выйти на пенсию в феврале 2019 года. В случае принятия законопроекта с этого года начнется плавный переходный период к новым величинам пенсионного возраста. В соответствии с этим выход на пенсию для такого человека будет перенесен на один год, то есть на февраль 2020. Однако согласно предложенным президентом России поправкам к законопроекту для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019-2020 годах, будет действовать особая льгота – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Это значит, что пенсия человеку в нашем примере будет назначена в августе 2019 года, а обратиться за ней он сможет, как и сейчас, за месяц до даты ее назначения, то есть уже в июле 2019 года», – объясняют в Пенсионном фонде России.+

Напомним, в четверг, 6 сентября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправку об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Согласно документу, нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-kak-budut-oformlyat-pensii-v-blizhayshie-dva-goda_109360.html