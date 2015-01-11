Участников незаконного митинга Навального в Челябинске окружили бойцы ОМОН

Количество участников в акции против повышения пенсионного возраста - около ста человек.

Организаторы незаконного митинга специально вывели их на пешеходную Кировку, чтобы сформировать представление о массовости мероприятия. Бойцы челябинского ОМОН взяли митингующих в кольцо. Нескольких самых активных участников задержали, остальных отсекли от фестиваля «Челябинск читающий». "Челябинскими полицейскими во взаимодействии с подразделениями Росгвардии пресечены противоправные действия участников несанкционированного мероприятия. Грубых нарушений общественного порядка не допущено. Наиболее активные участники несогласованного мероприятия доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях", -сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее Центральный райсуд арестовал на девять суток организатора незаконной акции руководителя штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского.

https://chel.mk.ru/social/2018/09/09/uchastnikov-nezakonnogo-mitinga-v-chelyabinske-okruzhili-boycy-omon.html