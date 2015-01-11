Сильные волей. Интервью с участниками и организаторами легкоатлетического марафона

2-го сентября в Озёрске прошел традиционный легкоатлетический марафон "Сила воли", собравший более чем 240 участников и ставший одним из самых массовых и зрелищных спортмероприятий года!
Редакция "Редакция-УКС" подготовила сюжет про марафон, собравший в едино интервью с участниками и организаторами события.
Ключевые теги: марафон, сила воли, ПО Маяк, лёгкая атлетика, видео, УКС-ТВ.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать