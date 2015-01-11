Сильные волей. Интервью с участниками и организаторами легкоатлетического марафона

2-го сентября в Озёрске прошел традиционный легкоатлетический марафон "Сила воли", собравший более чем 240 участников и ставший одним из самых массовых и зрелищных спортмероприятий года!

Редакция "Редакция-УКС" подготовила сюжет про марафон, собравший в едино интервью с участниками и организаторами события.