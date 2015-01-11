Южноуральцам предложили планировать свадьбы за год

Южноуральцы смогут выбирать удобную дату и время бракосочетания на год вперёд, сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Возможность выбрать удобную дату заранее появилась у молодожёнов после принятия соответствующего федерального закона. До этого момента максимальный срок составлял всего месяц. Теперь жених и невеста смогут запланировать дату свадьбы не ранее чем через месяц и не позднее чем через 12 месяцев после подачи заявления о вступлении в брак.

Подать заявление и выбрать дату можно будет как лично в одном из отделов комитета по делам ЗАГС, так и на Едином портале госуслуг. Как пояснили в пресс-службе, во втором случае сама процедура останется прежней: молодоженам необходимо совместно, но каждому из своего личного кабинета на портале, заполнить заявление и дальше уже ждать назначенного дня.

http://www.chel.aif.ru/society/yuzhnouralcam_predlozhili_planirovat_svadby_za_god