Южноуральцам предложили планировать свадьбы за год

Южноуральцы смогут выбирать удобную дату и время бракосочетания на год вперёд, сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.
Возможность выбрать удобную дату заранее появилась у молодожёнов после принятия соответствующего федерального закона. До этого момента максимальный срок составлял всего месяц. Теперь жених и невеста смогут запланировать дату свадьбы не ранее чем через месяц и не позднее чем через 12 месяцев после подачи заявления о вступлении в брак.
Подать заявление и выбрать дату можно будет как лично в одном из отделов комитета по делам ЗАГС, так и на Едином портале госуслуг. Как пояснили в пресс-службе, во втором случае сама процедура останется прежней: молодоженам необходимо совместно, но каждому из своего личного кабинета на портале, заполнить заявление и дальше уже ждать назначенного дня.
http://www.chel.aif.ru/society/yuzhnouralcam_predlozhili_planirovat_svadby_za_god
Ключевые теги: Челябинская область, свадьба, выбрать дату.
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