От жителей Катав-Ивановска ждут заявлений о порче имущества после землетрясения

Более 250 заявлений о повреждении домов после землетрясения 5 сентября подали жители Катав-Ивановска.

«Принимаются заявления от жителей, чье имущество пострадало от землетрясения. На текущий момент принято 253 заявления, по факту осмотрено 127 объектов. В основном, работы ведутся по фиксации повреждений в частном секторе, домовладений с печным отоплением», – доложил на расширенном аппаратном совещании глава Катав-Ивановского городского поселения Иван Норко.

Он добавил, что в настоящий момент подводятся итоги для определения объема финансирования по данному направлению.

Напомним, 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 балла на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра. Жертв и разрушений не было, однако во многих зданиях образовались трещины. Вечером того же дня город посетил губернатор Челябинской области. Борис Дубровский провел заседание комиссии по ЧС и поставил задачу оперативно и профессионально провести оценку рисков и нанесенного ущерба. В качестве приоритетов обозначены устранение обвалов отделки и восстановление нарушенных конструкций в домах.+

Добавим, 7 сентября в городе зафиксировали новые подземные толчки.

https://dostup1.ru/society/Ot-zhiteley-Katav-Ivanovska-zhdut-zayavleniy-o-porche-imuschestva-posle-zemletryaseniya_109468.html