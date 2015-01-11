IT-специалисты – в 5-ке самых востребованных профессий

IT-специалисты входят в “пятерку” самых востребованных в Челябинской области. И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник – День программиста.

Аналитики одного из порталов по поиску работы составили обзор рынка этой отрасли. Итак, доля вакансий в IT-секторе сегодня – это 12 процентов от общего рынка в России, самая востребованная специализация – программирование и разработка. С начала года количество вакансий выросло на 69 процентов. Большинство соискателей – 77 процентов – живут в Челябинске, на втором месте – магнитогорцы – их 12 процентов, на третьем – жители Миасса. В IT-отрасли работают, в основном, мужчины младше 30 лет, только 19 процентов соискателей в этой сфере – женщины. Среднее предложение по зарплате для программистов на Южном Урале – 50 тысяч рублей.

https://www.cheltv.ru/it-spetsialisty-v-5-ke-samyh-vostrebovannyh-professij/