В Озерске мужчина после 23-летнего отсутствия решил вселиться в квартиру сына

Жителю Озерскане удалось через суд вселиться в квартиру к сыну, которого он покинул в 1994 году.

Мужчина развелся с женой 23 года назад и создал новую семью. При расставании он пояснил, что не претендует на муниципальную квартиру, в которой ранее проживал, и забрал себе машину. В 2017 году его вторая жена скончалась, и ему стало негде жить. Вспомнив про первую семью, мужчина пришел в квартиру, где проживал его младший сын. Молодой озерчанин отказался передать отцу ключи, после чего последний решил обратиться в суд.

Он просил вселить его в квартиру и обязать ответчика не чинить препятствий в пользовании квартирой, а также передать ключи от входной двери. Во встречном иске первая семья мужчины указала, что он с 1994 года не платил за коммунальные услуги и не нес расходы по содержанию жилья. В суде озерчанин пояснил, что не платил за квартиру потому что «его никто не просил об этом».

Выслушав стороны и свидетелей, исследовав материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска о вселении, удовлетворив встречные исковые требования о признании мужчины утратившим право пользования жилым помещением.

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