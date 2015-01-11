В шести городах и районах Южного Урала начался отопительный сезон

Вице-губернатор Сергей Шаль доложил Борису Дубровскому о готовности коммунальной инфраструктуры региона к отопительному сезону.

Степень готовности оценивается в 98%. На модернизацию инфраструктурных объектов в 2018 году было выделено более 1,2 млрд рублей. Губернатор заявил, что на Южном Урале сформирована необходимая материально-техническая база для безопасного прохождения отопительного периода.

«Прошу на особый контроль взять территории, где были сорваны сроки вхождения в осенне-зимний период в 2017 году, напомню, что ответственность за подачу тепла в дома южноуральцев несут лично главы территорий», — подчеркнул Борис Дубровский.

Сергей Шаль сообщил, что в шести городах и районах отопительный сезон уже начался. Так, в Кусинском районе отапливаются жилые дома, а в Златоусте, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Усть-Катаве и Саткинском и Аргаяшском районах начали подавать тепло в социальные учреждения. По словам вице-губернатора, для включения отопления больше не нужно выжидать пять дней со среднесуточной температурой +8, как это было ранее. Главы местных администраций могут принять решение подать тепло в дома в любой момент по готовности коммунальщиков.

http://echochel.ru/news/2018/09/17/76158/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop