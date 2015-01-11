Сундучок счастья, или О волшебстве серьезно

О новом творческом сезоне театра кукол «Золотой петушок»!

Жизнь маленького ребёнка, да, впрочем, и любого человека, состоит из крошечных мгновений, которые словно самоцветные камушки наполняют сундучок! И перебирает их потом человек, сам того не замечая, всю свою жизнь! Разноцветные камушки - это те события, когда что-то остро поразило твоё воображение, память держит их цепко, позволяя в нужные моменты ими пользоваться. Счастлив тот человек, у которого сундучок был наполнен радостными впечатлениями!

Психологи утверждают, чтобы ребёнок развивался динамично и правильно необходимо помнить несколько правил: надо читать и говорить с ним, создавать семейные традиции, праздновать, обнимать и любить! Театр кукол может стать настоящим помощником в сложном искусстве общения детей и взрослых, создании крепких связей ребёнка с родителями, друзьями, окружающим миром. Наполнить сундучок жизни позитивными моментами, сделать воспитание не назидательным, а естественным и органичным. Театр кукол «Золотой петушок»

приготовил много интересного в новом сезоне!

29 сентября в 11 часов стартует 67 театральный сезон.

А это значит, будет много спектаклей, искрометных праздников, веселых конкурсов, событий для маленьких

и взрослых зрителей!

О премьерах театра

Главный режиссер театра кукол Дмитрий Ерохин: «Открываем сезон необычно, мы постарались уделить внимание и старшим маленьким зрителям. В первый день премьера «Сказка о царе Салтане», а для ребят помладше в воскресенье спектакль «Приключения знаменитого утенка Тима». Для всех веселая интермедия! Пусть будет сюрпризом тот, кто встречает наших гостей.

На празднике подведутся итоги конкурса рисунков «Любимый герой», пройдет награждение победителей.

Готовятся к постановке еще два спектакля, которые сегодня сохраним в тайне! Ведутся переговоры с режиссерами, это будут новые имена для Озерска. Но… пока это очень большой секрет, его никому не расскажем. В секрете оставим и день театра, куда нас приведет наше вдохновение и фантазия - загадка!».

Семейные праздники в театре кукол

Новый год встречаем премьерой «Серебряное копытце» по знаменитой сказке уральского писателя Павла Петровича Бажова. «Хочется, чтобы случилось волшебство! Постараемся сделать фантастически красивым фойе и елку, а спектакль интересным зрителям разного возраста: и младшим, и

постарше и их родителям, чтобы после просмотра взрослым и детям было о чем поговорить!».

Эксклюзивная история для юных зрителей «Новогоднее путешествие к Деду Морозу» о том, как празднуют Новый год в разных странах.

Это vip-представления в малом зале театра, прелесть их в том, что они для ограниченного числа зрителей (15 детей и их родители!), а значит, происходит индивидуальное общение с каждым ребенком! Самого настоящего Деда Мороза можно потрогать за бороду, прочитать ему стихотворение и даже на ушко открыть большую тайну, а самое главное сфотографироваться столько раз, сколько захочешь и получить подарок!

Семейные праздники «Рождество в русском стиле» (7 января) и «Масленичный разгуляй» - уникальные события, аналогов которым вы не найдете ни в одном театре.

Это интерактивные этнографические забавы, веселые, позитивные, но познавательные и с глубоким смыслом. Поскольку программы вечерние, они предполагают участие всей семьи. Не только детям, но и взрослым будет интересно познакомиться с национальными обрядами, народными обычаями, традиционными играми.

В новом сезоне будет много интересного! Каждый сможет найти в театре событие для себя, не только спектакли и праздники, но и экскурсии, фестивали, мастер-классы…

Приходите! Мы вас удивим! «Эмоциональное состояние актера, напрямую зависит от зрителей: аплодисменты и непосредственная реакция зала актеру не просто приятна, она остро необходима!» (Д. Ерохин).

Принять участие во всех театральных событиях легко, если быть с театром на постоянной связи. В новом сезоне планируем запустить новый сайт, у нас активно действует группа «ВКонтакте».

В фойе театра стоит таинственный сундучок, он сегодня пустой, но после просмотра спектаклей обязательно наполнится детскими впечатлениями, эмоциями, рисунками.

Откроется новый сезон, случится волшебство, оживут куклы, все задуманное сбудется!

Продолжение следует…