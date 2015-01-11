Трём челябинским отелям присвоили «звёзды»

Три отеля Челябинска прошли классификацию и получили «звёзды».

Сведения о «звёздном» статусе гостиниц Челябинска внесли в Федеральный перечень туристских объектов. Классификацию прошли отели «Аврора» (три звезды) и «Маркштадт» (четыре звезды), в конце сентября свидетельство будет выдано SmolinoPark (четыре звезды).

Напомним, присвоение «звёздочек» гостиницам присуждают эксперты, которые оценивают несколько номеров различной категории. Здесь учитывается каждая деталь – от количества и размера полотенец до наличия потолочного светильника или телефонной трубки в ванной комнате. Срок действия свидетельства «звёздности» отеля – три года.

В настоящее время в Федеральный перечень внесены 14 гостиниц, мини-отелей и хостелов Челябинской области. Однако через год ситуация должна в корне измениться: федеральным законом № 16-ФЗ от 5 февраля 2018 года внесён запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории. Закон будет вступать в силу поэтапно: с 1 июля 2019 года – для крупных гостиниц с номерным фондом более 50 номеров; с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 1 января 2021 года – в отношении всех гостиниц. Таким образом, прохождение классификации является обязательным условием для дальнейшей работы в гостиничном бизнесе.

В Челябинской области получение гостиницами категории от трёх звёзд и выше еще и стимулируется и региональным законодательством. Например, в июле этого года парламентарии утвердили поправки в закон «О налоге на имущество организаций». Внесенные изменения освобождают гостиницы от налога на имущество при получении ими «звёздности». Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.

https://www.cheltv.ru/tryom-chelyabinskim-otelyam-prisvoili-zvyozdy/