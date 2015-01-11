Отопительный период в Озерском городском округе начнётся с 1 октября

В понедельник основным вопросом аппаратного совещания стало начало отопительного сезона. Информацию о готовности округа к подаче тепла представили руководители муниципальных предприятий и профильных подразделений администрации.

Директор ММПКХ Александр Каюрин подчеркнул, что в настоящее время ресурсоснабжающим предприятием в полном объеме выполнены все регламентные работы. Объекты теплосетевого хозяйства к началу отопительного сезона готовы, получена вся необходимая разрешительная документация.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Наталья Левина доложила о том, что в настоящее время проведены все необходимые мероприятия по подготовке округа к предстоящему отопительному сезону. В частности, была проведена проверка готовности управляющих организаций:

– Комиссией, созданной для оперативного контроля за ходом подготовки объектов округа к отопительному сезону, ведется оценка готовности источников теплоснабжения, теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а так бюджетных учреждений. Всем потребителям выдаются паспорта готовности. С 15-го по 19-е октября, в соответствии с графиком, утверждённым Уральским управлением Ростехнадзора, предстоит общая проверка Озерского городского округа к получению паспорта готовности.

Начальник управления образования администрации Любовь Горбунова также отметила, что все организации, подведомственные управлению, к подключению тепла готовы, паспорта готовности к отопительному сезону сданы.

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев напомнил, что дата начала отопительного сезона определяется органами местного самоуправления:

– Понижение температуры воздуха прогнозируется ближе к выходным дням. Поэтому принято решение начать отопительный период с 1 октября. Задача всех руководителей ещё раз проверить оборудование и документацию. Управлению жилищно-коммунального хозяйства необходимо предупредить все управляющие организации, чтобы со следующего понедельника они были готовы к подключению жилого фонда.

– Со следующей недели мы начинаем отопительный период, – подвёл итог глава округа Евгений Щербаков. – Дожидаться пониженных температур по закону теперь необходимости нет. С 1 октября отопительный сезон в округе официально начинаем.

Далее Евгений Щербаков обратил внимание на то, что в конце текущей недели в Озерске состоится открытие сезона в театре драмы и комедии «Наш дом», где сейчас идёт установка новых кресел:

– Это замечательные кресла, которые были закуплены в специализированной организации, занимающейся изготовлением профессионального театрального оборудования. Предыдущие кресла прослужили озерским зрителям тридцать лет. Жители города давно обращались с просьбами приобрести оборудование, соответствующее уровню нашего театра. В этом году, при поддержке губернатора Бориса Александровича Дубровского и председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Викторовича Мякуша, городу были выделены средства, чтобы эту проблему решить.

Начальник управления культуры Светлана Пивоварова пояснила, чтоновые кресла полностью соответствуют требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Сейчас производится монтаж кресел в партере зрительного зала, и к 29-му сентября они будут установлены. В октябре планируется установить кресла на балконе, а в ноябре преобразится малый зал.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37100/