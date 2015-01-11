Вступил в силу закон о блокировке банковских карт за «сомнительные» операции

В России 26 сентября вступил в силу закон 167-ФЗ, позволяющий банкам блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт.

Заблокировать также могут не только карту, но и электронные средства платежей – электронные кошельки и мобильные приложения. Это будет делаться только при выявлении признаков совершения операции без согласия владельца. Парламентарии подчеркивают: это поможет защитить счета пользователей и их деньги от мошенников, которые занимаются хищениями денег со счетов граждан.

Срок блокировки

Банк сможет приостанавливать денежный перевод, блокировать электронные средства платежей на срок до двух дней.

Может ли банк заблокировать операцию или карту без согласия клиента?

Может, в случае возникновения подозрений на несанкционированный перевод. При этом, заметив признаки хищения, он будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента. Владелец счета в этом случае сможет либо подтвердить, что операция совершена с его ведома, либо сообщить о попытке хищения.

Как банк определит сомнительные ли это операции или обычные?

В настоящее время не существует универсального для всех банков перечня основных признаков совершения перевода без согласия плательщика. Поэтому закон предусматривает право для кредитных организаций в зависимости о специфики их деятельности устанавливать свои признаки совершения несанкционированной плательщиком операции. Обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России.

Как банк будет связываться с клиентом?

В соответствии с вступившим в силу законом, подтверждение по поводу проведения операции запрашивается по телефону или по электронному сообщению. Если клиент — юридическое лицо, то оповещение будет проводиться в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

https://www.cheltv.ru/vstupil-v-silu-zakon-o-blokirovke-bankovskih-kart-za-somnitelnye-operatsii/