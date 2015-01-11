Жительница Озёрска погибла во время пожара на улице Кирова

38-летняя женщина скончалась в результате пожара в Озерске.
Сообщение об инциденте появились в СМИ сегодня, 22 ноября. Как сообщает ресурс ozersk74.ru, пострадавшая отравилась угарным газом.
Сам пожар произошел ночью по адресу Кирова, 3, на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. О ЧП сообщили очевидцы. На месте происшествия, кроме пожарных, присутствовали сотрудники полиции, скорой помощи, а также газовая служба.
Один из жителей дома рассказывает, что пожарные успели вывести из дома всех жителей, кроме погибшей. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/umerla-na-pozhare/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: пожар, Озёрск, погибшая.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать