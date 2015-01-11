Жительница Озёрска погибла во время пожара на улице Кирова

38-летняя женщина скончалась в результате пожара в Озерске.

Сообщение об инциденте появились в СМИ сегодня, 22 ноября. Как сообщает ресурс ozersk74.ru, пострадавшая отравилась угарным газом.

Сам пожар произошел ночью по адресу Кирова, 3, на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. О ЧП сообщили очевидцы. На месте происшествия, кроме пожарных, присутствовали сотрудники полиции, скорой помощи, а также газовая служба.

Один из жителей дома рассказывает, что пожарные успели вывести из дома всех жителей, кроме погибшей. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели.

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