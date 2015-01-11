В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией

С 19 по 25 ноября в Челябинской области зарегистрировано 22 306 случаев заболевания ОРВИ. показатель составил 67,5 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 6% – ситуация оценивается как неэпидемическая, уровень заболеваемости ниже порога на 5%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

В Челябинске также отмечен прирост заболеваемости: зарегистрировано 9 502 случая, показатель составил 79,2 на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 8,1%. Заболеваемость остается ниже порогового уровня на 16%. Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Растет заболеваемость внебольничной пневмонией. За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 488 случаев на 100 тыс. населения, что выше показателя прошлого года на 16% и среднемноголетнего уровня на 14%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.+

В ведомстве рекомендуют избегать контактов с больными людьми, родителям не стоит отравлять детей с признаками болезни в школу, важно соблюдать профилактику, мыть руки, проводить влажную уборку, следить за здоровьем и ставить прививки от гриппа. По словам челябинцев, в этом году симптомы пневмонии выглядят так: дети поначалу не кашляют, но у них поднимается высокая температура и болит голова. Кашель начался только через 10 дней.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-rastet-zabolevaemost-ORVI-i-pnevmoniey_111526.html