В России за год стоимость салата «Оливье» выросла на 4%

В 2018 году россиянам придется потратить 325 рублей на приготовление четырех порций салата «Оливье».

Индекс «Оливье» рассчитала газета «Известия». Журналисты взяли за основу классический рецепт новогоднего салата и данные о потребительских ценах на продукты за октябрь. В 2018 году семье из четырех человек придется потратить 325 рублей на «Оливье» — на 4% больше, чем в 2017-м. За последний год выросла цена на все ингредиенты салата, кроме картофеля. Больше всего подорожала морковь — почти на 14%.

Стоимость другого новогоднего блюда — салата «Селедка под шубой» — практически не изменилась. За четыре порции россиянам придется заплатить 153 рубля. В 2017-м стоимость «Селедки под шубой» составляла 152 рубля 50 копеек.

Эксперты сообщили изданию, что в декабре цены на ингредиенты для салатов могут повыситься. По словам аналитика Плодоовощного союза Кирилла Лашина, в конце года овощи подорожают на 20%.

На данный момент информация о стоимости салатов в отдельных регионах не опубликована. В прошлом году индекс «Оливье» в Челябинской области составил 312 рублей. За «Селедку под шубой» в 2017-м южноуральцы платили в среднем 140 рублей.

http://echochel.ru/news/2018/11/28/77436/