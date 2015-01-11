В Челябинской области за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В южных районах Челябинской области за прошедшие сутки выпала половина месячной нормы осадков.

Наблюдалась облачная погода, по всей территории области прошел снег (2,0-13,0 мм). Максимальное количество осадков выпало в южных районах (9,0-13,0 мм – 45-65% от месячной нормы). В отдельных районах отмечались метели, днем изморозь. Температура воздуха была днем 5-10 градусов, на крайнем юге до минус одного, ночью – 9-13 градусов.

В Челябинске утром 29 ноября произошел транспортный коллапс. Многие челябинцы не смогли добраться на работу. Общественный транспорт ходил редко и был переполнен. Службы такси подняли цены в связи с высоким спросом на поездки. Горожане отметили, что по пути на работу не видели на дорогах уборочную технику.

Губернатор Борис Дубровский раскритиковал дорожников за плохую уборку городских улиц.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-za-sutki-vypala-polovina-mesyachnoy-normy-osadkov_111565.html