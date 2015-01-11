Ничего святого: в Кыштыме задержали похитителя икон

В Кыштыме задержали похитителя икон, который ограбил храм Рождества Христова и Святодухосошествиевскую церковь.

Сначала мужчина похитил икону Божией Матери «Нечаянная Радость» стоимостью 30 тыс. рублей, затем – икону «Одигитрия» за семь тысяч. Задержать преступника удалось благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает «Кыштымский рабочий».

Задержанный 37-летний мужчина был неоднократно судим за кражи. Иконы изъяты и возвращены в храмы. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/society/Nichego-svyatogo-v-Kyshtyme-zaderzhali-pohititelya-ikon_111784.html